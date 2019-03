Costa Cordalis im Krankenhaus: Familie in Sorge

Der angeschlagene Gesundheitszustand von Costa Cordalis (74) beunruhigt Familie und Fans. Nach einem Schwächeanfall am 24. Februar ist der "Anita"-Interpret in eine Privatklinik eingeliefert worden. Seitdem hat Cordalis das Krankenhaus in seiner Wahlheimat Mallorca nicht verlassen.

Schwiegertochter Daniela Katzenberger (31) erzählte bereits gegenüber der BILD: " Costa liegt nach wie vor im Krankenhaus. Es geht ihm nicht gut. Wir besuchen ihn täglich. Mehr möchte ich aus Respekt vor Costa momentan nicht dazu sagen."