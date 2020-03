Coronavirus: Johannes B. Kerner meldet sich aus der Quarantäne

Moderator Johannes B. Kerner meldet sich aus seiner häuslichen Isolation. Am Donnerstag wurde der 55-Jährige positiv auf das neuartige Coronavirus getestet und befindet sich seitdem in Quarantäne.

Auf Instagram beantwortet er nun ein paar der vielen Fragen, die ihm in den vergangenen Tagen häufig gestellt werden. "Ich kann natürlich nur über meine Situation sprechen und das, was ich erlebe, und wie es mir geht. Das hat keine Allgemeingültigkeit, sondern ist total individuell", erklärt Kerner.

Wie es Johannes B. Kerner jetzt geht

Gesundheitlich gehe es ihm aktuell gut. Er zeige bisher "keine oder kaum Symptome", habe auch "kein Fieber" und könne sich gut beschäftigen. "Also, danke der Nachfrage. Alles okay soweit."

Wo er sich angesteckt hat

"Die Frage kann ich nicht beantworten. Und das ist ja auch ein bisschen das Tückische an dem Virus, dass man das eben nicht sagen kann." Zumeist fände die Infektion mit dem Virus und dessen Weitergabe an andere unbewusst statt, was die Situation so schwierig mache. "Und das macht es auch so richtig, die sozialen Kontakte in dieser Zeit soweit wie möglich zu meiden", appelliert Kerner an seine Follower.