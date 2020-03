Moderator Johannes B. Kerner mit Coronavirus infiziert

Den Test habe er gemacht, "um keinerlei Risiko für die Menschen in meinem Umfeld einzugehen." Über seinen Gesundheitszustand gab er auch gleich Auskunft. "Mir geht es sehr gut, ich habe praktisch keine Symptome. Ich befinde mich in häuslicher Quarantäne, so wie das jetzt notwendig ist."

An seine Fans richtet er den Appell, dass sie "Abstand halten, hygienisch sein und möglichst wenig direkte soziale Kontakte" haben sollen.