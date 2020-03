Coronavirus: "Game of Thrones"-Star Kristofer Hivju infiziert

Weiters ist Hivju sich sicher, dass die Krise gemeinsam in den Griff zu bekommen ist. Der 41-Jährige hält seine knapp vier Millionen Follower dazu an, geltende Hygiene- und Sicherheitsanweisungen einzuhalten, um diejenigen zu schützen, für die das Virus eine ernsthafte Gefahr darstellt: "Bitte passt aufeinander auf, haltet Abstand und bleibt gesund! Bitte besucht die Website des Zentrums für Seuchenkontrolle eures Landes und befolgt die Vorschriften, um nicht nur euch selbst, sondern unsere gesamte Gemeinschaft und insbesondere die gefährdeten Menschen, wie ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, zu schützen und in Sicherheit zu bringen."

Kristofer Hivju spielte in der Erfolgsserie "Game of Thrones" von 2013 bis 2019 die Rolle des Wildlings Tormund Riesentod.