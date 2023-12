Zweite Kandidatin für das RTL-Dschungelcamp 2024 steht fest

Dschungelcamp als Karrieresprungbrett

Zuvor hatte der Sender Schauspieler Heinz Hoenig als ersten Kandidaten vorgestellt. „Das ist eine Herausforderung und da bin ich scharf drauf“, erklärte der 72-Jährige demnach. Für Hoenig, der in Filmen wie "Das Boot" (1981) mitgespielt hat, hat sich der Blick auf die Teilnahme an der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit der Zeit geändert: "Früher war Dschungelcamp ungefähr das Aus, das war unter uns so", sagte der Schauspieler. "Das hat sich aber nicht nur gelegt, das hat sich eigentlich ins Gegenteil verwandelt", findet er.

