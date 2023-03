Trennung nach 5 Jahren: Job zerstörte Colin Farrells Beziehung

"Er hat monatelang daran gearbeitet", so der Insider. Alleine im vergangenen Jahr waren neben dem oscargekrönten Film "The Banshees Of Inisherin" insgesamt drei Filme mit Farrell erschienen. So war er eben unter anderem als "Pinguin" in "The Batman" und in Ron Howards "Dreizehn Leben" zu sehen. Die Beziehung hielt dem Arbeitsdruck angeblich nicht stand, behauptet der Insider: "Colins Zeitplan forderte seinen Tribut von seiner Beziehung zu Kelly und sie beendeten sie stillschweigend."

Offiziell bestätigt wurde das Liebes-Aus bisher aber nicht.