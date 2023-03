Nicht wiederzuerkennen: Colin Farrells Transformation für neue Serie

Colin Farrell in "The Batman"-Spin-off

Auf den ersten Blick würde man Farrell nicht erkennen. Fans kennen den Schauspieler aber bereits aus Matt Reeves’ "The Batman" aus dem Jahr 2022. Laut HBO baut die Mini-Serie auf dem Film auf. "Colin explodierte als Pinguin in 'The Batman' vorm Bildschirm und dass wir sein Leben jetzt bei HBO Max noch weiter erforschen können, ist fantastisch", sagte Reeves in einer Erklärung, als man die Pläne für die Serie verkündete.

Die neue Serie mit Farrell als "The Pengiun" soll 2024 starten.