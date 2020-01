Colin Farrell über Batman-Rolle: "Habe noch drei Wochen Zeit, zu essen"

Im geplanten neuen " Batman"-Film unter der Regie von Matt Reeves spielt Robert Pattinson die Hauptrolle. Der 33-Jährige wird in große Fußstapfen treten, wenn er im Fledermauskostüm in Gotham City gegen seine Gegenspieler kämpft. Einer von ihnen ist "der Pinguin", der von Schauspieler Colin Farrell verkörpert wird. Laut Farrell, der kürzlich unter anderem in "The Gentleman" und "Dumbo" zu sehen war, dürfen sich Fans bereits freuen, obwohl sie noch über ein Jahr auf den Film warten müssen.

In der Show von US-Talkmaster Jimmy Kimmel erzählte Farrell nun, dass das Drehbuch "wünderschön, düster, bewegend und wirklich wundervoll" sei. Viel dürfe er noch nicht verraten - alles sei noch sehr geheim, so der Schauspieler. Aktuell befände er sich in der Finalierungsphase um die Ästhetik seines Charakters, so Farrel.