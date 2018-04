Rückfall oder Vorsorge? Colin Farrell geht auf Entzug

Colin Farrell hat sich selbst in eine Entzugsklinik eingewiesen. Der Hollywoodstar befindet sich derzeit in der The Meadows, einer bekannten Reha Klinik in Arizona. Promis wie Kate Moss, Michael Douglas, Selena Gomez oder Harvey Weinstein haben wegen unterschiedlicher Probleme bereits dort eingecheckt.

Farrell habe selbst entschieden, sich einweisen zu lassen, so ein ein enger Freund des Schauspielers. Seit 12 Jahren ist der gebürtige Ire nun schon clean. Rückfällig sei er noch nicht geworden, doch er befinde sich derzeit an einer gefährlichen Grenze: "Er hat zwei Filme hintereinander gedreht und brauchte einfach eine Pause. Er ist seit 12 Jahren trocken und er möchte sicherstellen, dass das auch so bleibt. Er möchte sich Ich-Zeit nehmen und neue Kraft schöpfen. Das war allein seine Idee", so der Insider.