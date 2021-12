Premiere: Claudia Schiffer mit Ehemann und Tochter auf dem roten Teppich

Ihr Privatleben hält Claudia Schiffer für gewöhnlich unter Verschluss. Nun hat das deutsche Supermodel einen für sie sehr ungewöhnlichen Auftritt hingelegt. Die 51-Jährige zeigte sich mit ihrem Ehemann, Regisseur Matthew Vaughn, bei der Premiere dessen neuesten Films "The King's Man" in London auf dem roten Teppich.

Claudia Schiffer: Tochter Clementine stiehlt ihrer Mutter die Show

Zum ersten Mal durfte auch die gemeinsame Tochter Clementine ihre Eltern zu einem offiziellen Termin begleiten. RTL veröffentlichte Aufnahmen, auf denen die 17-Jährige an der Seite ihrer berühmten Mutter zu sehen ist.

Bei der Filmpremiere präsentierte sich Claudia Schiffer in einem figurbetonten Kleid von Balmain, in dem sie wohl der Hingucker des Abends auf dem roten Teppich gewesen wäre, wenn Tochter "Clemmi" ihrer Mama nicht Konkurrenz gemacht hätte. Der Teenager trug seine blonden Haare wie seine Mutter offen und glänzte auf dem Red Carpet in einem schicken Schwarz-Weiß-Outfit.