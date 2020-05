Christoph Fäbl über das Reisen

fälbl

: Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Es gibt nicht viele Schauspieler, die von ihrem Job leben können. Dann habe ich großartige Kinder und drei tolle Freunde, die ich mindestens schon 30 Jahre kenne. Im erweiterten Freundeskreis gibt es noch zehn Familien, die ich immer anrufen kann. Was will man mehr.

freizeit: Du scheinst angekommen zu sein. Wohin soll die Reise noch gehen?

fälbl: Ich mache meinen Beruf seit 25 Jahren. Gesetzt den Fall, dass man mich einmal nicht mehr will, geht es „back to the roots“. Dann werde ich Gastronom. Ich habe am Judenplatz die Gastgewerbefachschule gemacht und darf Leute ausbilden. Ich wollte ja schon immer ein Kaffeehaus haben.