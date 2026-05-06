Christine Neubauer hat geheiratet: "Ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt"
Schauspielerin Christine Neubauer hat "Ja" gesagt. Die deutsche Schauspielerin hat ihren Partner José Campos auf Mallorca geheiratet.
Das frischangetraute Paar machte die Hochzeit gegenüber der Zeitschrift Bunte publik.
Christine Neubauer: Traumhochzeit auf Mallorca
Demnach fand die Eheschließung auf der Ferieninsel Mallorca statt.
"Ich habe mein ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt, und mit Christine lebe ich diesen Traum von absoluter Liebe", erklärte Campos im Vorfeld der Zeremonie, während Neubauer hinzufügte: "Heute heiraten wir, und wenn ich dich jetzt so vor mir sehe, schlägt mir mein Herz bis zum Hals, und ich verliebe mich gleich noch einmal neu in dich."
"Wir sind Seelenverwandte"
Nachdem der Bund fürs Leben geschlossen war, meldeten sich der Fotograf und die Schauspielerin einmal mehr zu Wort: "Wir hätten nicht gedacht, dass unsere Heirat unser tiefes Gefühl gegenseitiger Liebe noch einmal intensivieren könnte, aber genau das empfinden wir jetzt. Wir sind Seelenverwandte und jetzt für alle sichtbar auch als Ehepaar verbunden. Wir sind überglücklich."
Das Paar hatte sich 2008 bei einem Fotoshooting in Chile kennengelernt. Während es für Campos Liebe auf den ersten Blick war, kamen er und Neubauer erst drei Jahre später zusammen. 2013 machten sie ihre Liebe offiziell. "Nach eineinhalb Jahren steht für uns fest: Ja, wir sind glücklich zusammen, und das kann jeder in der Öffentlichkeit wissen", ließ die damals 50-jährige Neubauer über ihr Management mitteilen. Anfang 2021 machten die Münchner Schauspielerin und der chilenische Fotograf und Filmproduzent ihre Verlobung öffentlich.
Die Schauspielerin hat erst vor Kurzem gegenüber Meins über das Geheimnis ihrer gelungenen Partnerschaft gesprochen und dabei offenbart: "Bei uns treffen bayerische Gemütlichkeit und südamerikanisches Temperament aufeinander." Eine Mischung, die Neubauer als "positives Dynamit" bezeichnete.
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