Christine Neubauer hat geheiratet: "Ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt"

Schauspielerin Christine Neubauer hat "Ja" gesagt. Die deutsche Schauspielerin hat ihren Partner José Campos auf Mallorca geheiratet.

Das frischangetraute Paar machte die Hochzeit gegenüber der Zeitschrift Bunte publik.

Christine Neubauer: Traumhochzeit auf Mallorca

Demnach fand die Eheschließung auf der Ferieninsel Mallorca statt.

"Ich habe mein ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt, und mit Christine lebe ich diesen Traum von absoluter Liebe", erklärte Campos im Vorfeld der Zeremonie, während Neubauer hinzufügte: "Heute heiraten wir, und wenn ich dich jetzt so vor mir sehe, schlägt mir mein Herz bis zum Hals, und ich verliebe mich gleich noch einmal neu in dich."