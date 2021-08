Christian Wolff spricht erstmals über tragischen Tod seines Sohnes

Einzig die Tatsache, dass sein Sohn nicht gelitten hat, spendet ihm Trost. "Was mich tröstet: Die Ärzte sagten, der Herzinfarkt habe ihn im Schlaf ereilt. Es war ein Tod in Sekunden und er hat wohl nichts gemerkt." Die Trauer und die Tränen zuzulassen, würde ihm helfen. Er besuche immer noch die Kirche in Kitzbühel, in der die Trauerfeier stattfand. "Ich bete und erinnere mich an die schönen Dinge, die ich mit Sascha erlebt habe", so Wolff.

Christian Wolff war in erster Ehe mit der Schauspielerin Corny Collins verheiratet. Aus seiner zweiten Ehe mit der Schauspielerin Helga Lehner stammte der 1967 geborene Sohn Sascha. 1975 traute sich Wolff zum dirtten Mal, mit der Journalistin Marina Handloser (Bild oben). Auch mit ihr hat der TV-Star einen Sohn, der wie er Schauspieler geworden ist.