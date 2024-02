Christian Bale feiert 50er oben ohne: Die Workout-Routine des Oscar-Stars

Christian Bale vor Extremen nicht zurückzuschrecken, wenn es um seine Filmrollen geht: Für den Psychothriller "The Machinist" (2004) nahm er fast bis zur Unkenntlichkeit ab. Ganze 30 Kilo soll Bale, der in dem Film einen an Schlaflosigkeit leidenden Maschinenarbeiter spielt, verloren haben.

Für die Rolle des übergewichtigen Trickbetrügers Irving Rosenfeld in "American Hustle" (2013) hingegen musste er zunehmen, weswegen sich Bale während der Vorbereitungsphase auf den Film hauptsächlich von Pizza, Chips und Co. ernährte.

Die Fitness-Routine von Christian Bale

Von intensivem Krafttraining bis hin zu Kampfsportarten - Bales Workout-Routinen variieren je nach den Anforderungen bestimmter Rollen. Für seine Darstellung von Batman in der "The Dark Knight"-Trilogie konzentrierte er sich auf Stärke und Ausdauer. Nachdem er für seinen Film "The Fighter" Muskeln abgebaut hatte, folgte für die Batman-Fortsetzung "The Dark Knight Rises" dann eine harte Kombination aus Eiweiß-Diät und Extrem-Workout.

Ein Vertrauter sagte damals laut Showbizspy.com: "Christian Bale bereitet sich auf jede Rolle vor, als wäre es seine letzte. Aber bei Bruce Wayne und Batman hat er das Gefühl, dass das die letzte Chance ist, die Rolle auf den Punkt zu bringen. Er liest die Comic-Hefte und er hat mit einer Diät und einem Training begonnen, dass mehr zu einem olympischen Athleten als zu seinem Schauspieler passt. Er wird in der besten Form seines Lebens sein, wenn es an der Zeit ist, wieder in den Bat-Anzug zu schlüpfen."