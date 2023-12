Mark Wahlberg: Einblicke in seine wahnwitzige Fitness-Routine

Tochter Grace scheint nach Wahlberg zu kommen

Seine Familie störe sich nicht an dieser Routine, erzählt Wahlberg jetzt gegenüber dem Parade-Magazin. "Ich sage ihnen immer, dass sie sich auf jeden Fall ausruhen sollen, denn ich werde morgens um 6.30 Uhr an die Tür klopfen, um sie für die Schule zu wecken", so der Hollywood-Star, der mit seiner Frau Rhea Durham die Kinder Ella (20), Michael (17), Brendan (15) und Grace (13) teilt. "Meine 13-Jährige ist so diszipliniert und konzentriert, dass sie vor uns ins Bett geht. Sie will nicht, dass wir kommen und sie stören. Sie wacht auf, um in den Stall zu gehen und ihren Tag damit zu beginnen, sich um ihre Pferde zu kümmern und sich auf das Training vorzubereiten."