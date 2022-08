Chris Rock wird nach Ohrfeigen-Skandal nicht mehr die Oscars moderieren

Komiker Chris Rock wird der Oscar-Verleihung nicht mehr als Moderator zur Verfügung stehen. Laut einem Bericht von Arizona Republic habe er eine derartige Anfrage für das kommende Jahr selbst abgelehnt. Rock soll die Information am Wochenende während eines Auftritts in Phoenix mit seinem Publikum geteilt haben. Eine erneute Moderation verglich er mit der Rückkehr an den Schauplatz eines Verbrechens.