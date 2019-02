Chris Pratt: Verlobungsfeier im Strip-Clup

Mitte Jänner haben Chris Pratt und Arnold Schwarzeneggers Tochter Katherine Schwarzenegger (29) ihre Verlobung bekannt gegeben. Nun hat Pratt eine feuchtfröhliche Verlobungsparty gefeiert – die Medienberichten zufolge in einem Strip-Club stattgefunden hat.

Pratt: Verlobunsgfeier im einem Strip-Lokal

Laut der britischen Sun habe es der 39-Jährige in einem Londoner Etablissement in Soho ordentlich krachen lassen. Der Hollywoodstar ist derzeit in der britischen Hauptstadt unterwegs, um seinen neuen Film " Lego Movie 2" zu bewerben.

"Nachdem er in der Graham Norton Show aufgetreten war, begab er sich um 22:30 Uhr in den Sunset Strip Club. Er war bester Laune und hat auch schon bald auf der Tanzfläche abgefeiert", berichtet ein Insider über Pratt. "Er hat sogar einer Stripperin von seiner Verlobung erzählt und sie spaßhalber gefragt, ob nicht lieber sie ihn heiraten will."