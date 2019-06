Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger haben geheiratet

Der US-Schauspieler Chris Pratt (39, "Jurassic World") und seine Freundin Katherine Schwarzenegger (29) haben geheiratet.

Starbesetzte Hochzeit in Kalifornien

"Gestern war der beste Tag unseres Lebens! Wir wurden Mann und Frau vor Gott, unseren Familien und denen, die wir lieben", schrieb Pratt am Sonntag bei Instagram. Dazu veröffentlichte er ein Foto von sich in Anzug und Schwarzenegger in einem Brautkleid von Giorgio Armani.

Wie das US-Magazin People zuvor berichtet hatte, gaben sich die beiden am Samstag bei einer privaten Zeremonie im kalifornischen Montecito das Ja-Wort. Die Hochzeit fand auf einer Ranch statt.