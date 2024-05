Chris Hemsworth nahm irrtümlich an, auf dem "Walk of Fame" geehrt zu werden

Hollywood-Star Chris Hemsworth ("Mad Max") nahm eigenen Angaben zufolge vor Jahren irrtümlich an, mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" geehrt zu werden.

Gemeinsam mit anderen "Avengers"-Darstellern wurde Hemsworth im Jahr 2019 auf dem Kinovorplatz des TCL Chinese Theatre in Hollywood mit Handabdrücken verewigt. "Ich dachte, das wäre der Walk of Fame!", berichtet der "Thor"-Darsteller nun. "Ich habe mitgemacht, als ob ich genau wüsste, was da passiert. Erst hinterher habe ich mich gefragt: 'Und, wo ist der Stern?'"

Fünf Jahre später erhielt der Australier tatsächlich einen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame". Vor Kollegen wie Robert Downey Jr. ("Avengers") und Anya Taylor-Joy ("Furiosa: A Mad Max Saga") enthüllte Hemsworth an diesem Donnerstag (Ortszeit) seine eigene Sternenplakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood.