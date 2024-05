Chris Hemsworth: Alzheimer-Berichte machten mich wütend

Hemsworth: Habe Hollywood nicht verlassen

Hemsworth hatte kürzlich öffentlich gemacht, dass bei ihm ein erhöhtes Risiko besteht, später im Leben an Alzheimer zu erkranken. Es folgten unzählige Berichte, wonach er sich deshalb von der Schauspielerei zurückziehen werde.

Nun klärt er auf: "Das hat mich wirklich wütend gemacht, weil es sich so anfühlte, als ob ich mich mit etwas sehr Persönlichem verletzlich gemacht hätte", so Hemsworth im Gespräch mit dem Branchenmagazin Vanity Fair. "Egal, wie sehr ich sagte: 'Das ist kein Todesurteil', die Geschichte wurde zu der, dass ich Demenz habe und mein Leben überdenke und mich zurückziehe und so weiter", so Hemsworth. Er habe Hollywood definitiv nicht verlassen. Scherzend ergänzte er: "Ich habe einen wirklich lustigen Kommentar am Ende eines Artikels gelesen: 'Ich hoffe, Chris vergisst, dass er in den Ruhestand gehen will und kommt dann zurück.'" Seit 2010 ist er mit der gebürtigen Spanierin Elsa Pataky ("Fast & Furious 6") verheiratet. Das Paar hat eine Tochter und Zwillingssöhne.