Chris Hemsworth crasht Live-Show im TV

" HemswEr genieße es, derzeit so viel Zeit zuhause zu vergringen, so Hemsworth, der mit seiner Frau Elsa Pataky und den drei Kinder India (8), Sasha und Tristan (beide 6) in Byron Bay an der Ostküste Australiens lebt: "Ich war das ganze Jahr hier und es war fantastisch", so Hemsworth. "Ich war mit der Familie zusammen, habe mich hingelegt und die Pferde im Auge behalten." Hemsworth sei für weitere Auftritte "gebucht", merkte der sichtlich perplexe Moderator der Show im Anschluss scherzhaft an. Dieser lehnte jedoch ab. Er sei nur für "die nächsten 35 Sekunden verfügbar".