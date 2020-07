Elsa Pataky in Not: Hemsworths Frau steckte bei Überflutung im Auto fest

Sie sei wohl "zu optimistisch" gewesen, schrieb das spanische Model Elsa Pataky jüngst in einer Instagram-Story. Dabei bezog sie sich auf jene verzwickte Situation, in der sie sich zu diesem Zeitpunkt befand. Eingeschlossen in ihrem Auto, mit dem sie auf einem überfluteten Weg in ihrer Heimat New South Wales stecken geblieben war.

Am Ende musste sie das Fahrzeug über das Fenster verlassen, wie die Frau des australischen Schauspielers Chris Hemsworth ihre 3,8 Millionen Follower wissen ließ. "Ich war so sicher, dass ich rüber komme", so Pataky, die sich und ihre drei Kinder India (8), Sasha und Tristan (beide 6), die sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, schlussendlich mithilfe von Hemsworths langjährigem Fitnesstrainer Luke Zocchi und einigen anderen Helferlein in Sicherheit bringen konnte.