"Shark Beach": Chris Hemsworth begibt sich für Hai-Doku unter Wasser

Schauspieler Chris Hemsworth (36, "Thor", "Rush - Alles für den Sieg") lässt sich unter Wasser auf eine ungewöhnliche Rolle ein. Der gebürtige Australier wirkt an einer Dokumentation des Bezahlsenders National Geographic über Haie im Rahmen der Sendereihe "Sharkfest 2021" mit.

"Einen Großteil meines Lebens habe ich in der Nähe des Meeres oder im Wasser verbracht und dabei denselben Raum mit Haien geteilt", sagte Hemsworth, ein begeisterter Surfer, am Montag in einer Mitteilung.