Chris Evans bestätigt Hochzeit und zeigt seinen Ehering

Sein Privatleben hält Chris Evans eigentlich weitgehend unter Verschluss. Wie unter anderem Us Weekly und das Magazin People berichten, soll der 42-Jährige jetzt aber bei der Comic Con in New York erstmals offiziell bestätigt haben, dass er und seine Freundin Alba Baptista geheiratet haben.

Chris Evans spricht erstmals über seine Hochzeit

"Ich habe geheiratet. Es war wirklich, wirklich toll", schwärmte Chris Evans bei der Veranstaltung am 14. Oktober von seinem Jawort und zeigte sich bei dieser Gelegenheit auch erstmals mit seinem Ehering in der Öffentlichkeit.

Zudem verriet der Schauspieler, dass er und Baptista gleich zweimal geheiratet haben. "Wir hatten zwei Zeremonien, eine an der Ostküste und eine in Portugal. Meine Frau ist Portugiesin. Yay, Portugal", erzählte Evans.