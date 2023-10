Cher lebt mit 40 Jahre jüngerem Freund "im Moment": Für die Liebe ist es nie zu spät

Es ist nie zu spät für die große Liebe: Dass dieser Spruch stimmen kann, beweist Popstar Cher aktuell. Bei dem aktuellen Mann an der Seite der 77-Jährigen handelt es sich um den 37-jährigen Rapper und Musikproduzenten Alexander Edwards. Fotos, auf denen die beiden Hand in Hand vor einem Nobel-Restaurants in Hollywood zu sehen sind, hatten Anfang November 2022 erste Gerüchte um eine Beziehung ausgelöst.