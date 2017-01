Als ehemalige "First Daughter" weiß Chelsea Clinton genau, wie es ist, bereits in jungen Jahren im Zentrum des Medieninteresses zu stehen. Sie selbst war gerade einmal zwölf, als ihr Vater 1993 ins Weiße Haus einzog. Nun ergriff die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und der unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton für den zehnjährigen Sohn von Donald Trump Partei.

Seit Trumps Sieg bei der Präsindentschaftswahl wurde auch sein zehnjähriger Sohn Barron Trump regelmäßig zur Zielscheibe von Spott und sarkastischen Kommentaren auf Twitter gemacht.

Trumps Sohn war bereits in der Wahlnacht mit seinen Gähn-Attacken aufgefallen. Auch bei den Inaugurationsfeierlichkeiten seines Vaters vergangenen Freitag hatte der Zehnjährige sichtlich gelangweilt gewirkt – was im Netz für Spott sorgte.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/CHIP SOMODEVILLA

"Er sieht immer gelangweilt, müde und arrogant aus. Tu wenigstens so, als wurdest du richtig erzogen", hieß es unter anderem. Oder: "Jemand sollte Barron Trump ein Red Bull geben."

Nun bekam der Bub Unterstützung von Chelsea Clinton.

"Barron Trump verdient wie jedes Kind eine Chance auf eine normale Kindheit", twitterte die zweifache Mutter.

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids.