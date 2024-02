Charlotte Würdig erlitt Haushaltsunfall: Per Notarzt ins Spital

Die deutsche Moderatorin Charlotte Würdig erholt sich derzeit von einem Unfall. Vor wenigen Tagen hatte sie auf Instagram in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story ein Foto gepostet, das sie offenbar an medizinisches Gerät angeschlossen in einem Krankenwagen zeigte.

Bis in die frühen Morgenstunden im Spital

Passiert sei der Vorfall zuhause. "Ich wollte die Kinder ins Bett bringen, bin die Treppe hochgestolpert, umgeknickt. Mein rechter Fuß wurde sofort dick." Per Notarzt sei Würdig ins Bundeswehrkrankenhaus in Berlin gebracht worden, wo sie schließlich versorgt wurde. "Dort war ich bis halb fünf Uhr in der Früh. Ich wurde geröntgt, man konnte sofort sehen, dass die Bänder gerissen sind. Die Schwellung ist allerdings so dick, dass man noch nicht sagen kann, ob auch der Knöchel gebrochen ist", zitiert Bild Würdig. Inzwischen soll sie wieder daheim sein und auf weitere Untersuchungen warten.