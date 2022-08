Charlotte - Prinzessin der Grimassen mit vollem Körpereinsatz

Sie schielt, staunt, streckt die Zunge raus: Grimassen der britischen Prinzessin Charlotte (7) zieren am Mittwoch gleich mehrere Titelseiten der Zeitungen in ihrem Heimatland. Nachdem Prinz Louis (4) beim Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. im Juni fast seiner Oma die Show gestohlen hatte, legte am Dienstag die große Schwester beim Besuch der Commonwealth Games in Birmingham nach.