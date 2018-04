Theron war depressiv, weil sie 23 Kilo für neuen Film zulegte

Charlize Theron hat über ihre neue Rolle in dem Film "Tully" gesprochen und erzählt, dass sie darunter gelitten hat, für die Rolle 23 Kilogramm zunehmen zu müssen. Die Dreharbeiten hätten ihr deswegen überhaupt keinen Spaß bereitet. Dieses Mal "bin ich über meine Grenze gegangen", gesteht sie. Sie sei nämlich zuckersüchtig geworden.

Depressionen bekommen

Im Interview mit Entertainment Tonight meint sie über die Rolle als Vierfach-Mutter, die Mühe hat, sich noch um sich selbst zu kümmern:

"Ich habe fast 23 Kilogramm zugenommen für diesen Film. Ich wollte fühlen, was diese Frau fühlt und das war mein Weg, ihr näher zu kommen und mich in ihre Denkweise einzufühlen. Es war eine große Überraschung für mich und auch ein harter Schlag ins Gesicht. Ich habe Depressionen bekommen. Ich habe noch nie so viele industriell verarbeitete Lebensmittel gegessen und ich habe viel zu viel Zucker getrunken. Es war nicht besonders lustig, am Set zu sein."