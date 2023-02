Charles' Vorhaben dürfte Prinz William ein Dorn im Auge sein

Britischen Medienberichten zufolge soll es dem britischen König Charles III ein Anliegen sein, sich bis zu seiner Krönung im Mai mit seinem jüngeren Sohn Prinz Harry zu versöhnen.

Laut dem US-People-Magazin sei es inwischen vor allem Prinz William, der recht verärgert über die Anschuldigungen ist, die Harry in seiner Biografie "Spare" gegen die Royal Family erhoben hatte. "William ist am stärksten aufgebracht und braucht Zeit, um sich zu beruhigen", zitiert People eine namentlich nicht genannte Quelle. "Er wurde als hitzköpfig und unsympathisch dargestellt." Nun müssten die Brüder schauen, ob sie akzeptieren können, dass sie manche Dinge unterschiedlich sehen würden. Dass sich Charles nun abgeblich um eine rasche Aussprache mit Harry bemührt, könnte William also sauer aufstoßen.

Harry und William: Kann ein Neustart gelingen?