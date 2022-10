Charles' und Camillas Krönung: Zeremonie mit umstrittener Krone?

Wie die britische Zeitung The Telegraph berichtete, stieß die Aussicht, Camilla könne die Krone mitsamt Koh-i-noor bei der geplanten Krönung am 6. Mai 2023 aufgesetzt bekommen, in Indien nicht auf Begeisterung. Das könne schmerzhafte Erinnerungen an die Kolonialzeit wecken und die Menschen könnten sich in die Tage des Empires zurückversetzt fühlen, warnte demnach ein Sprecher der indischen Regierungspartei BJP. Der Telegraph zitierte zudem Palastkreise, wonach die Verwendung des Diamanten oder der gesamten Krone geprüft werde.