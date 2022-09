Charles richtet sich in erster Ansprache als König an Harry und Meghan

Der neue König Charles III hat das Versprechen seiner Mutter zum lebenslangen Dienst an seinem Volk erneuert. Das sagte der 73-Jährige am Freitag in seiner ersten Rede an die Nation als neuer Monarch. Zudem ernannte er seinen Sohn und Thronfolger William zum neuen Prinzen von Wales und dessen Ehefrau Kate (beide 40) zur Prinzessin von Wales.