Charles' jüngste Entscheidung befördert William und Harry auf Wartebank

Der "Prince’s Trust" wurde in "King’s Trust" umbenannt, wie der Buckingham Palace am Freitag bekannt gab – was bedeutet, dass William und Harry Charles' Wohltätigkeitsorganisation vorerst wahrscheinlich nicht übernehmen werden.

König Charles benennt seine Charity-Oraganisationen um

König Charles war der am längsten amtierende Prinz von Wales. Er bekleidete das Amt mehr als 64 Jahre lang, bevor er den Thron bestieg. Während dieser Zeit baute er ein Wohltätigkeitsvermächtnis mit Organisationen auf, die weltweit Anerkennung erlangten, wie zum Beispiel "The Prince’s Trust" und "The Prince’s Foundation".

