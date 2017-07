Als ehemalige Profischwimmerin hatte Charlene von Monaco ja immer schon eine recht athletische Figur. Bei der Rot-Kreuz-Gala in Monaco präsentierte sich die Frau von Fürst Albert jetzt aber muskulöser denn je.

Charlene zeigt ihre Muckies

In einer schulterfreien Glitzer-Overall strahlte Charlene bei der Spenden-Gala in Monte Carlo an der Seite ihres Mannes. Als wäre das futuristische Outfit in Kombination mit Charlenes markanter Frisur an sich nicht schon ein Eye-Catcher, kamen in dem Einteiler die Nacken- und Armmuskel der zweifachen Mutter besonders stark zur Geltung.

Die ehemalige Olympia-Schwimmerin, die auch ihre zweijährigen Zwillinge Jacques und Gabriella persönlich im Schwimmen unterrichtet, zeigte sich so braungebrannt und durchtrainiert wie schon lange nicht mehr.

Kein Wunder, dass bei so einem starken Auftritt Fürst Albert in seinem verhältnismäßig faden Anzug neben seiner Frau ein bisserl unterging.

