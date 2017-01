Charlene: Neue Frisur & neues Gesicht zum Geburtstag

Foto: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Am 27. Jänner wird Sainte Dévote, die Schutzheilige des Fürstentums Monaco mit einem Feiertag geehrt. Traditionsgemäß wird für die Schutzpatronin vor der Kirche Sainte-Dévote am Abend zuvor ein Fischerboot in Anwesenheit der Fürstenfamilie mit Fackeln angezündet – auf diese Weise soll der Heiligen Devota gehuldigt werden, die im 4. Jahrhundert als Märtyrerin gefoltert wurde und starb.

Charlene: Schlichter Geburtstag

Foto: EPA/SEBASTIEN NOGIER Charlene , die am 25. Jänner ihren 38 Geburtstag ohne viel Pomp gefeiert hat, und ihr Mann Albert II (57) schwangen bei diesem Anlass höchstpersönlich die Fackeln und zündeten das Boot an.

Die Fürstin von Monaco präsentierte sich bei der Zeremonie schlicht, aber stilsicher: Sie trug ein cremefarbenes Cape und dazu passende Stiefel. Darunter blitzte ein knielanges graues Kleid hervor. Den Look rundete die zweifache Mutter mit einem grauen Schal und rotem Lippenstift ab.

Charlenes Gatte Albert wohnte dem Ritual in einem schwarzen Anzug bei. Die Zwillinge des Paares waren aufgrund der späten Stunde daheim geblieben.

Legende

Der Legende zufolge wurde die Heilige Devota unter dem römischen Kaiser Diokletian im Zuge der Christenverfolgung zu Tode gefoltert. Ihr Leichnam sollte in der folgenden Nacht von Korsika nach Afrika gebracht werden. Es kam jedoch ein Sturm, eine weiße Taube entflog aus dem Mund der Heiligen Devotas und führte das Boot nach Monaco.

Devotas Grabstätte wurde zum Andachtsort, der von zahlreichen Gläubigen besucht wurde. Eines Nachts wurden die Reliquien der Heiligen jedoch geraubt. Der Dieb versuchte mit seinem Boot zu entkommen und wurde von Fischern verfolgt und gestellt. Das Boot des Räubers wurde als Vergeltung am Strand in Brand gesteckt.

Im 17. Jahrhundert wurde Devota zu Monacos Schutzheiligen "Sainte Dévote" ernannt.

