Macron, Charlene & Melania Trump: Treffen der First Ladys

Erst vor wenigen Monaten hatte Brigitte Macron nach ihrem Staatsbesuch in Washington in einem Interview über Melania geschwärmt. Sie sei "freundlich, charmant, intelligent und sehr offen", so Emmanuel Macrons Frau über die First Lady der USA gegenüber der Zeitschrift Le Monde. Dass Melania Trump zumeist mit verkniffener Miene durchs Leben geht, könne sie nicht bestätigen: "Sie ist im Gegenteil sehr witzig. Wir haben den gleichen Sinn für Humor. Wir lachen sehr viel zusammen." Macron weiter: "Sie ist jemand, der eine starke Persönlichkeit hat, aber hart arbeitet, um es zu verstecken. Sie lacht sehr leicht, über alles, zeigt es aber weniger als ich."

Gedenkfeier in Paris

An der internationalen Gedenkfeier nahmen Staats- und Regierungschefs von rund 70 Ländern, darunter fast aller EU-Staaten teil. Staatschef Emanuel Macron warnte eindringlich vor dem erstarkenden Nationalismus und den Gefahren für den Weltfrieden. "Die alten Dämonen steigen wieder auf - bereit, ihr Werk von Chaos und Tod zu vollenden", sagte der Präsident bei der Feier.