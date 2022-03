Chaos bei "Let's Dance": Steigende Corona-Infektionen und ein Arzteinsatz

Kein Tanzpaar muss gehen

Dass drei Tanzpaare auf einmal ausfallen, gab's in fünfzehn "Let's Dance"-Staffeln in der Tat noch nie. Eigentlich sollten in der dritten "Let's Dance"-Show zwölf Paare auf dem Tanzparkett performen. Am Ende waren es aber nur neun. Um der Kritik entgegenzuwirken, entschied RTL schließlich, dass am Ende des Tanz-Abends keiner den Wettbewerb verlassen muss, damit "Let's Dance" trotzdem weiterhin fair verläuft.