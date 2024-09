Channing Tatum und Jenna Dewan 6 Jahre nach Trennung geschiedene Leute

Kravitz war zuvor mit Schauspieler Karl Glusman verheiratet. 2021 wurden sie offiziell geschieden. Kravitz und Glusman ("Love", "Greyhound - Schlacht im Atlantik") hatten sich 2016 kennengelernt und im Juni 2019 geheiratet. Die Hochzeit fand in Paris im Haus von Rocksänger Lenny Kravitz statt. Zoë ist das einzige Kind des US-Stars aus dessen Ehe mit der Schauspielerin Lisa Bonet .

Jenna Dewan machte hingegen im Jänner öffentlich, ihr drittes Kind zu erwarten. Das sei das letzte Mal, dass sie schwanger sein wolle, erzählte die 43-Jährige dem US-Magazin Romper. "Da gibt es also ein bisschen Freude und ein bisschen Traurigkeit. Ich versuche wirklich, alles zu genießen und nicht nur zu versuchen, die Tage zu überstehen."

Die Schauspielerin und Tänzerin hat mit ihrem Partner, dem Schauspieler und Sänger Steve Kazee, bereits einen Sohn. Dewan hatte 2006 ihren Durchbruch mit dem Film "Step Up", bei dem sie Tatum kennen gelernt hatte, und spielt derzeit in der Fernsehserie "The Rookie" mit.