Channing Tatum strippt in Trailer für "Magic Mike"-Fortsetzung

"Dies ist mein letzter Tanz", schrieb Hauptdarsteller Tatum am Dienstag auf Instagram zu dem Trailer. Darin ist er zum dritten Mal in der Rolle des Tänzers Mike Lane zu sehen, der nun in Miami als Barkeeper jobbt und dort auf eine reiche Society-Dame trifft, gespielt von Salma Hayek (56). Sie lockt ihn mit einem Angebot für eine große Tanz-Show nach London. Sie könnten das Publikum dort mit einer "Welle von Leidenschaft" aufwecken, sagt sie in dem Video.