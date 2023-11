Celine Dion: Erster Gesangsauftritt seit über drei Jahren

Die kanadische Sängerin Céline Dion hat im Mai aus gesundheitlichen Gründen alle Termine ihrer "Courage World Tour" in Europa abgesagt. 2020 wurde bekannt, dass bei ihr eine seltene neurologische Erkrankung diagnostiziert worden sei, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom. Sie leide an Muskelkrämpfen und habe dadurch manchmal Probleme beim Gehen und beim Singen. Jetzt hat Dion bei einem Überraschungsauftritt in Las Vegas erstmals wieder eine kleine musikalische Vorstellung gegeben.