Céline Dion: Emotionale Liebeserklärung an verstorbenen Ehemann René

Musik-Ikone Céline Dion hat mit persönlichen Worten ihrem verstorbenen Ehemann gedacht und ihm eine emotionale Liebeserklärung gemacht. René Angélil war am 14. Jänner 2016 im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Kehlkopfkrebs-Erkrankung verstorben.

"René, wir können nicht glauben, dass du schon seit neun Jahren weg bist", schreibt Dion zu einem Foto mit ihren Söhnen René-Charles (23) und den Zwillingen Nelson und Eddy (14). "Es vergeht kein Tag, an dem wir deine Anwesenheit nicht spüren, RC, Eddy, Nelson und ich", so sie Sängerin weiter. "Du warst mein größter Champion, mein Partner und derjenige, der immer das Beste in mir gesehen hat. Ich ehre dich und du wirst für immer vermisst, mon amour.... Wir lieben dich."

Angélil entdeckte Dion im Alter von zwölf Jahren

Der im kanadischen Montréal in einer syrisch-libanesischen Familie geborene Angélil hatte einst das Gesangstalent von Dion entdeckt - als sie gerade einmal zwölf Jahre alt war. Er war von ihrer Stimme von Anfang an fasziniert: "Für mich war es die schönste Stimme der Welt", erinnerte er sich in Interviews. Er schloss als Musik-Manager einen Exklusiv-Vertrag mit ihr ab und schaffte es, sie zum Weltstar zu machen. Fünf Grammys gewann Dion, darunter für den Titelsong von "Titanic". Sie arbeitete unter anderem mit Stevie Wonder und Barbara Streisand zusammen.

Über die Musik und die Arbeit hinaus wurde Dion auch privat zu seiner großen Liebe: 1994, als sie 19 Jahre alt war und er 45, heirateten die beiden. Die extravagante Hochzeitsfeier wurde live im Fernsehen in Kanada übertragen. "Meine Mutter wollte ihn umbringen", sagte Dion später. Doch dann wurde bei ihm 2013 Krebs diagnostiziert.