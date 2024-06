Céline Dion über ihre schwere Krankheit: Als wenn dich jemand erwürgt

Die Sängerin Céline Dion , die am sogenannten Stiff-Person-Syndrom leidet, hat erstmals seit Bekanntwerden ihrer Diagnose in einem Fernsehinterview über ihr Leben mit der seltenen Autoimmunerkrankung gesprochen.

Es fühle sich so an, als wenn dich jemand erwürgt, beschrieb die 56-Jährige die schweren Krämpfe in ihrer Kehle - als ob Kehlkopf und Rachen zugedrückt würden, führte Dion in dem am Dienstagabend (Ortszeit) beim US-Sender NBC ausgestrahlten Interview aus.