Celine Dion: Comeback endet mit böser Überraschung

Football-Hommage: Dion überrascht mit TV-Auftritt

"Ich glaube, was ich an diesem Spiel am meisten mag, ist seine Kraft, eine Verbindung zwischen dem herzustellen, was wir sind, und dem, was wir waren", erzählt Dion in dem Video, in dem zu ihrem Hit "It's All Coming Back to Me Now" frühere Football-Szenen gezeigt wurden.

"Sie wissen, wovon ich spreche, oder? Manchmal, an manchen Abenden, kommt einfach alles zurück", fuhr die Sängerin fort, in Anspielung darauf, dass sie häufig von der Liebe singe. Auch beim Football gehe um Liebe. "Ich meine, 'Wenn du mich so berührst. Wenn du mich so hältst.' Das passt doch irgendwie, oder?", zitierte sie ihren Song. Es fühle sich "wie bei so vielen alten Flammen" gut an, wenn die Cowboys und die Steelers wieder aufeinander treffen. "Ein zeitloser Klassiker am Sonntagabend."

Die Dallas Cowboys und die Pittsburgh Steelers waren seit 1982 nicht mehr zur Primetime gegeneinander angetreten. Das Spiel war zugleich das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit dem Super Bowl XXX im Jänner 1996.