Celebration, Baby: Bieber und Baldwin laden zur zweiten Hochzeit

Nachdem Justin Bieber (25) und Hailey Bieber ehem Baldwin sich um September 2018 nach nur zwei Monaten Verlobungszeit heimlich, still und leise das Ja-Wort gaben, soll nun nochmal richtig geheiratet werden.

Mit Familie, Freunden und "vor Gott", wenn man so will. Das Paar schickte Save-the-date-Karten aus, damit Gäste sich schonmal den 30. September freihalten können. Hailey und Justin würden "sich geehrt fühlen" betreffende Gäste "an ihrem besonderen Tag dabei zu haben", heißt es auf den Einladungen, die TMZ vorliegen.

Stattfinden wird die zweite Hochzeit laut Karte in South Carolina, wo das Paar am letzten Wochenende schon nahe Palmetto Buff gesehen wurde. Der Bundesstaat ist laut People Magazine für seine besonders schönen Weddinglocations bekannt.