Scheidungsgerüchte um Cathy und Mats Hummels

Ende Juni hatte Cathy Hummels bei ihren Followern besorgte Spekulationen ausgelöst, als sie auf Instagram verriet, dass sie und ihr Sohn Ludwig oft alleine sind. "Weil immer so viele fragen: Ja, ich bin viel alleine mit Ludwig und Moon [Anm. Cathys Hündin", hatte die Moderatorin erzählt und auf Englisch, resigniert, hinzgefügt: "Aber was soll's."

Mats und Cathy Hummels sollen sich getrennt haben

Mutmaßungen um eine vermeintliche Krise hatten in den vergangenen Monaten immer wieder kursiert. Vergangenen Oktober hatte Cathy Hummels eine Trennung aber noch dementiert. "Wir sind nicht getrennt. Selbst wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns. Es ist eben so wie bei jedem anderen normalen Ehepaar auch. Wir haben Ups and Downs", stellte sie damals klar.

Nun scheinen sich die Gerüchte um ein mögliches Ehe-Aus bei den Hummels aber einmal mehr zu verdichten. Zumindest berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Informationen aus Fußballerkreisen, dass sich Mats und Cathy Hummels nach über 14 Jahren Beziehung getrennt haben sollen. Sogar eine Scheidung sei nicht ausgeschlossen. Auch RTL behauptet, aus dem Umfeld des Paares heiße es: "Die Trennung ist durch."