Cathy Hummels: Klare Worte über Trennung von Mats

"Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden", so Hummels in einem vorab vom Sender veröffentlichten Video. "Aber am Ende war es Mats, der gesagt hat: 'Ich kann so nicht mehr weitermachen'." Er habe für die Karriere nach Dortmund ziehen, sie bei ihrer Familie in München bleiben wollen, so Hummels. Schlussendlich habe sie sich ihrer Gesundheit zuliebe für die Trennung entschieden. Nun seien sie "Freunde und Eltern."

"Entweder ich verliere ihn oder ich verliere mich. Und ich musste mich für mich entscheiden", so Cathy Hummels. Die 34-Jährige litt nach eigenen Angaben immer wieder an Depressionen. Auch in ihrem 2020 erschienenen Buch "Mein Umweg zum Glück" schireb sie darüber. "Ich war antriebslos, konnte an nichts mehr Freude finden, war traurig und weinte sehr viel. Ohne dass es einen konkreten Grund für diese Traurigkeit gegeben hätte, sie war einfach da, und ich schaffte es nicht, mich ihr zu entziehen".