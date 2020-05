Cate Blanchett erhielt Ehrendoktorwürde

Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett hat für ihre Verdienste um die Schauspielkunst von der Universität Sydney die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen. Die 43-jährige Schauspielerin wurde während einer Feierstunde an der Hochschule geehrt, wie Medien am Sonntag berichteten. Die Ehrung sei "eine große Sache" für sie, "als eine, die ihr Studium in Geisteswissenschaften an der Universität Melbourne nicht abgeschlossen hat", sagte Blanchett der Zeitung "Sun-Herald".

Blanchett werde "als Künstlerin und künstlerische Leiterin der Sydney Theatre Company sowie für ihr Eintreten für die Bedeutung der Künste im Bildungswesen" ausgezeichnet, begründete die Universität den Berichten zufolge die Auszeichnung. Blanchett und ihrem Ehemann, dem Dramatiker Andrew Upton, wird zugutegehalten, dass sie sich während ihrer Zeit in der Theaterleitung um die Finanzlage der wichtigsten Bühne Sydneys verdient machten.

Nach fünf Jahren an der Spitze der Sydney Theatre Company geben beide ihre Ämter als Geschäftsführer und in der künstlerischen Leitung aus familiären und beruflichen Gründen im kommenden Jahr ab. Das Paar hat drei kleine Kinder, Blanchett ist als Filmschauspielerin international sehr gefragt. Im vergangenen Mai war sie der zu Recht gefeierte Mittelpunkt eines englischsprachigen Festwochen-Gastspiels des Botho-Strauß-Stückes "Groß und klein" im Wiener Museumsquartier.