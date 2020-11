Casting via Zoom: Regisseur verspottet "winzige" Wohnung von "Euphoria"-Star

"Shameless"-Star Emmy Rossum hingegen erregte mit einem Kommentar Aufsehen, in dem sie folgendes schrieb: "Ich glaube, ich kenne diese Stimme. Wenn es der ist, an den ich denke, hat er einmal mich gebeten, für ihn vorzusprechen. In der Szene gab es aber nichts zu lesen. Er sagte, er wisse, dass ich schauspielern könne. Ich sollte nur in sein Büro kommen in einem Bikini, um mich zu drehen. Kein Witz. DAS war die Frage. Meine Mitarbeiter sagten, er wollte wissen, ob ich gerade dick sei. Ich glaube, ich habe meinem Agenten gesagt: "Sagt ihm nein, danke und soll er sich selbst f***."