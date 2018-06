Filmkritik zu "Nach einer wahren Geschichte" und "Euphoria": Damen-Doppel

Der 84-jährige Oscarpreisträger Polanski wiederum mobilisierte in Eva Green das Bild der mysteriösen Verführerin. Mit saftig roten Lippen und knalligem Lederrock taucht sie im Leben einer Schriftstellerin namens Delphine auf und deklariert sich als deren größter Fan.

Delphine befindet sich gerade im Zustand depressiver Schreibhemmung. Die neue Verehrerin taucht aus dem Nichts auf, nennt sich Elle und drängt sich mit gewinnendem Lächeln in ihr Leben. Sie füttert die nervöse Delphine mit Xanax-Pillen, beantwortet deren Emails, trägt die gleichen Stiefletten und absolviert Auftritte als ihre Doppelgängerin. Spätestens dann wird die Drehbuch-Konstruktion im Zeitalter von Google brüchig, obwohl der französische Meisterregisseur Oliver Assayas daran beteiligt war.

Delphines Hingabe an Elle, deren Stalker-Mentalität ähnlich wie in Stephen Kings „Misery“ bald offen zutage liegt, hat irritierenden Effekt, eröffnet aber keine nennenswerten psychologischen Abgründe. Die Frauen zanken sich in ihrer Wohngemeinschaft, Elle wacht eifersüchtig über den Tagesablauf der müden Autorin und zertrümmert in einem Wutanfall den Standmixer. Doch so richtig obsessiv oder irrwitzig oder gar unheimlich wird es nie. Selbst die formidable Eva Green bleibt als fanatische Freundin nur attraktive Oberfläche einer großer Geheimnislosigkeit. Insofern enttäuscht Polanskis hochkarätiges Verwirrspiel, weil es weder als Spannungsthriller, noch als vielschichtiges Psychogramm auftrumpfen kann.