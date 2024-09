Im Spital: Carmen Geiss gibt nach Operation Gesundheitsupdate

"Operation gelungen, Patientin wohlauf! Unglaublich, was drei kleine Steinchen so alles anrichten können! Da wühlt man den ganzen Körper auf, nur um dann festzustellen: Das war’s?! Drei Winzlinge?!", schreibt sie zu einem Video aus dem Spitalsbett, in dem sie erklärt, dass sie nun wieder "top fit" sei und die Gallensteine in die Kamera hält. Es gehe ihr "sensationell gut". Geiss bedankte sich auch bei ihren Fans "fürs Daumendrücken".